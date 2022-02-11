В Крыму прошли учения с «Бастионами»

Расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» выполнили подготовку к выполнению ракетной стрельбы. На учениях в Крыму они отработали уничтожение условного противника, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота (ЧФ).

Дивизионы БРК «Бастион» ЧФ, которые дислоцируются в Крыму и Краснодарском крае, совершили марши к месту выполнения учебно-боевых задач.

«Военнослужащие выполнили развертывание комплексов, их подготовку к боевому применению и выполнение учебной (электронным пуском) ракетной стрельбы по морской цели. Помимо задач поиска и уничтожения кораблей условного противника, расчеты провели тренировки по пополнению боекомплекта, а также по выводу комплексов из-под удара и маскировке новых стартовых позиций», — отметили в пресс-службе.

Учения провели в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота. Всего на маневрах задействовали более 40 единиц техники.

В январе генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов сообщил о разработке системы обороны побережья. Она включает подвижные БРК «Бал» и «Бастион».

В декабре «Бастионы» Тихоокеанского флота заступили на боевое дежурство на курильском острове Матуа. Технику доставили большие десантные корабли.