В России разработали систему обороны побережья

В России разработали уникальную систему обороны побережья и защиты морских коммуникаций. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

По его словам, командование Военно-морского флота РФ создало двухзвенную систему защиты побережья, морских коммуникаций, контроля территориальных вод, поражения наземных и морских объектов на базе данных подвижных береговых ракетных комплексов (ПБРК).

Кроме того, Обносов рассказал, что при их совместном применении особо крупные объекты на дальних подступах, до 300 километров, поражаются сверхзвуковыми ракетами ПБРК «Бастион». «А начиная с 260 километров и менее их усилия наращиваются комплексами "Бал"», — заявил гендиректор корпорации.

Также собеседник ТАСС отметил, что такая система может поражать любые надводные и береговые цели. «Более того, он обладает высоким соотношением стоимости и эффективности, что немаловажно в нынешних условиях», — заключил он.

Ранее генеральный директор завода «Севмаш» Михаил Будниченко заявил, что строительство атомной подводной лодки специального назначения К-329 «Белгород» для Военно-морского флота (ВМФ) России находится на завершающем этапе. «В цехах предприятия идет напряженная работа: на стапелях две линейки кораблей проектов "Борей-А" и "Ясень-М", а также АПЛ "Хабаровск"», — отметил он.