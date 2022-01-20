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В России сообщили о завершающем этапе строительства субмарины «Белгород»

Глава «Севмаша» Будниченко: строительство подводной лодки К-329 «Белгород» завершается

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Строительство атомной подводной лодки специального назначения К-329 «Белгород» для Военно-морского флота (ВМФ) России находится на завершающем этапе. О процессе строительства субмарины сообщил генеральный директор завода «Севмаш» Михаил Будниченко в интервью журналу «Завод».

«На завершающем этапе — АПЛ "Белгород". В цехах предприятия идет напряженная работа: на стапелях две линейки кораблей проектов "Борей-А" и "Ясень-М", а также АПЛ "Хабаровск"», — отметил Будниченко, отвечая на вопрос об итогах работы в 2021 году.

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Подводную лодку «Белгород» заложили как крейсер проекта 949А «Антей», но позже субмарину перезаложили по проекту 09852. «Белгород» должен стать носителем ядерных торпед «Посейдон».

Ранее издание 19FortyFive назвало самые смертоносные вооружения России. В публикации отметили «Белгород» с «Посейдонами». Автор подчеркнул, что торпеду смогут нацелить на любое побережье США.

В октябре Михаил Будниченко сообщил, что работы над субмаринами «Белгород», «Новосибирск» и «Князь Олег» проходят по графику.

В июне подводная лодка «Белгород» впервые вышла в Белое море для заводских ходовых испытаний.

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Даниил Иринин
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