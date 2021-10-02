Россия завершит испытания самой совершенной подлодки

ТАСС: атомная субмарина «Белгород» завершит госиспытания до конца года

Атомные подводные лодки (АПЛ) «Белгород», «Новосибирск» и «Князь Олег» завершат госиспытания до конца текущего года, сообщил ТАСС генеральный директор «Севмаш» Михаил Будниченко.

«Эти корабли до конца года должны выполнить еще несколько выходов в море на заводские и государственные испытания. На сегодня все работы по сдаточным АПЛ укладываются в графики. Корабли хорошо себя показывают в море, подтверждая свои характеристики», — сказал специалист.

В июле американский журнал The National Interest признал «Белгород», который станет носителем ядерных торпед «Посейдон», самой совершенной российской субмариной.

В июне ТАСС, ссылаясь на источник в кораблестроительной отрасли, сообщил, что «Белгород» впервые вышел на заводские ходовые испытания в Белое море.