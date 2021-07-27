В США назвали самую совершенную российскую подлодку

Новая российская подлодка К-329 «Белгород» признана в США самой совершенной субмариной Военно-морского флота России. Об этом пишет журнал The National Interest.

В статье отмечается, что «Белгород» существенно превосходит американские аналоги по размеру — в том числе субмарины класса «Огайо», считающиеся крупнейшими в истории американского ВМФ. Уступает он только лишь своему советскому предшественнику — тяжелому ракетному подводному крейсеру стратегического назначения проекта «Акула», который является самой большой подлодкой в мире.

«Белгород» оснащен беспилотными аппаратами «Посейдон» — в США эти ядерные торпеды часто называют «оружием Судного дня».

Месяц назад атомная подводная лодка «Белгород» проекта 09852 впервые вышла на заводские ходовые испытания в Белое море. Впервые она была спущена на воду в 2019 году. В феврале того же года Минобороны представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона». К концу 2021 года субмарина должна быть передана заказчику.