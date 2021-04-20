В США ужаснулись российскому оружию апокалипсиса

Россия все еще испытывает свою ужасающую торпеду апокалипсиса «Посейдон», пишет американский журнал Popular Mechanics.

Издание отмечает, что в текущем году страна продолжает работы над данным оружием, которое, «имея почти неограниченную дальность действия, будет стремительно приближаться к целям на американском побережье, где взорвет двухмегатонную боеголовку».

Согласно журналу, «Посейдон», способный преодолевать океанские расстояния, получит термоядерный боезаряд, предназначенный для создания мощного цунами, уничтожающего прибрежные города.

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Издание отмечает, что критики неоднократно высмеивали российскую ядерную торпеду, однако «теперь ясно, что Россия серьезно относится к этому апокалиптическому оружию». «Но построит ли страна в конечном итоге 30 торпед и четыре подводные лодки, необходимые для их перевозки? Это хороший вопрос», — пишет журнал.

В марте британский журнал Navy Lookout показал возможное изображение российской атомной подводной лодки (АПЛ) К-329 «Белгород» проекта 09852 с атомной глубоководной станцией (АГС) АС-31 «Лошарик» проекта 10831.

В том же месяце «Звезда» написала, что российский перспективный ядерный подводный аппарат «Посейдон» является самой смертоносной торпедой в мире.