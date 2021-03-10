Названо преимущество российского «ужаса из глубин»

Российский перспективный ядерный подводный аппарат «Посейдон» является самой смертоносной торпедой в мире, пишет «Звезда».

В еженедельнике данное оружие называется «ужасом из глубин», главным преимуществом которого заявляется «практически стопроцентная неуязвимость от средств противодействия противника».

Материалы по теме Обратный отсчет Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией Быстрее звука От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году

В публикации описывается возможное будущее применение «Посейдона».

«Но есть информация, что эта гигантская торпеда несет такой ядерный заряд, которого достаточно для создания искусственного цунами с высотой волны до 400-500 метров (!) при подрыве у берега. В случае береговой линии, представленной равниной, близкой к уровню моря, это означает, что волна пройдет порядка тысячи километров вглубь материка», — пишет «Звезда».

В январе «Известия» со ссылкой на техническое задание на выполнение соответствующих работ сообщили, что Россия в июне 2022 года завершит строительство береговой базы для ядерных торпед «Посейдон».

В том же месяце ТАСС, ссылаясь на источник в кораблестроительной отрасли, сообщил, что до 2027 года Военно-морской флот (ВМФ) России получит третий носитель ядерных торпед «Посейдон».