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США назвали способ уничтожить крылатые ракеты России

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Кадр: пресс-служба Минобороны РФ

Наилучший способ защиты США от атаки крылатых ракет заключается в отслеживании платформ, с которых данное оружие может быть запущено. Возможный способ уничтожения крылатых ракет России и Китая назвал заместитель начальника Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов генерал Джон Хайтен, сообщает Defense News.

По его словам, даже спутникам, находящимся на низкой околоземной орбите, трудно отследить крылатые ракеты. Согласно генералу, за исключением ракеты с ядерной силовой установкой глобальной дальности (к примеру, российского «Буревестника»), большинство других крылатых ракет запускается с платформ вроде кораблей, субмарин и самолетов, которые должны относительно близко приближаться к цели для нанесения удара.

«Ключевым моментом здесь является четкое понимание того, где находятся платформы, которые могут угрожать Соединенным Штатам крылатыми ракетами», — заверил военачальник.

В феврале РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что в текущем году гиперзвуковую ракету «Циркон» планируется применить с борта атомной подводной лодки (АПЛ) К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». По словам собеседника агентства, планируется минимум один пуск оружия с субмарины «из надводного положения и минимум один — из подводного».

В январе «Известия» со ссылкой на техническое задание на выполнение соответствующих работ сообщили, что Россия в июне 2022 года завершит строительство береговой базы для ядерных торпед «Посейдон».

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