Названы ядерные «гири на шее» России

Крупнейшей оборонной программой в истории современной России стала программа ядерного оружия «Борей-Булава», которая «оказалась и гирей на шее Вооруженных сил в очень тяжелый период их истории», пишет в «Военно-промышленном курьере» военный эксперт Максим Климов.

Автор утверждает, что по реальной эффективности «Булавы» и «Бореев» «имеются очень серьезные вопросы и сомнения, в том числе по причине полного провала в ВМФ [Военно-морского флота] в части их противолодочного и противоминного обеспечения». «Сегодня в составе ВМФ 11 ПЛАРБ [подводная лодка атомная с ракетами баллистическими], но всего четыре (четыре!) специализированных противоминных аппарата на четырех тральщиках-искателях, из них ни одного на Севере и Тихом океане, где развернуты МСЯС [морские стратегические ядерные силы]», — пишет эксперт.

Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» (также известный как «Статус-6») автор называет распиаренным, уверяя, что с поражением данной «торпеды» справилась бы противолодочная оборона США 1980-х годов.

«Возникает вопрос: у нас действительно деньги в Минобороны некуда потратить? У нас, наверное, сотня-две [истребителей] Су-57 в боевом составе уже есть? Или, может, относительно новых самолетов ДРЛО [дальнего радиолокационного обнаружения и управления], которых у нас не пять, а пятьдесят?» — задается риторическими вопросами эксперт.

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В мае военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что «Посейдон» имеет очень могучую ядерную боеголовку, способен находиться в воде на глубине более одного километра и развивает скорость от 90 до 100 узлов. По его словам, беспилотник является межконтинентальным оружием, способным «запросто обогнуть земной шар и упереться во вражеский берег, чтобы нанести противнику наибольший урон», а «подойдя к вражескому берегу незаметно, беспилотный аппарат зарывается в ил, где его никто не сможет обнаружить, и ждет боевой команды».

В марте Климов утверждал, что российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Александр Невский» проекта 955 (шифр «Борей») по своей малошумности уступает аналогичным американским субмаринам, а разговоры об обратном являются враньем.

В феврале заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что современная российская баллистическая ракета Р-30 «Булава-30» «не может считаться особенно прорывной» разработкой, поскольку по дальности стрельбы и круговому вероятному отклонению ракета сопоставима с американской UGM-133A Trident II D5, принятой на вооружение еще в 1990 году, но уступает ей в 2,5 раза по забрасываемому весу.