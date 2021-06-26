Носитель российского оружия «Судного дня» впервые ушел в море

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Белгород» проекта 09852, которая должна стать носителем ядерных торпед «Посейдон», называемых в британской прессе оружием «Судного дня», впервые вышла на заводские ходовые испытания в Белое море, сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.

По словам собеседника, это произошло 25 июня.

«В конце 2021 года АПЛ должна быть передана заказчику», — отметил источник.

Субмарина «Белгород» проекта 09852 спущена на воду в апреле 2019 года.

В феврале того же года Минобороны России представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона».

Официально ядерный подводный беспилотник представили в марте 2018 года президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию. Впоследствии торпеда получила название «Посейдон». Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, обозначалось как «Статус-6».