Носитель оружия «Судного дня» спустят на воду досрочно

Штатный носитель ядерных беспилотных аппаратов «Посейдон» — атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Хабаровск» проекта 09851 — будет спущен на воду на заводе «Севмаш» (Северодвинск) до конца года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Подводная лодка "Белгород" является испытательным носителем "Посейдона", штатным носителем будет лодка другого проекта — 09851 "Хабаровск", которая должна быть спущена на воду в этом году. Ее достройка будет вестись на плаву», — сказал собеседник.

В мае источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что второй штатный носитель «Посейдонов» будет спущен на воду весной 2020 года.

В апреле была спущена на воду АПЛ специального назначения «Белгород» проекта 09852.

В марте сообщалось, что «Посейдон» будет протестирован в «практическом варианте», что небезопасно.

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В феврале Минобороны представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона».

В том же месяце стало известно, что заводские ходовые испытания «Посейдона», предполагающие спуск беспилотника в море с берегового стенда, начнутся летом.

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».

Официально ядерный подводный беспилотник представили в марте 2018 года. Тогда же торпеда получила название «Посейдон». Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось «Статус-6».

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