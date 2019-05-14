Гидронавт раскрыл природу «ядерного трактора»

Советские глубоководные комплексы «Селигер-1», «Селигер-2» и «Селигер-3» зачастую в качестве груза-балласта использовали звенья гусениц от трактора, рассказал «Армейскому стандарту» Герой Советского Союза капитан 1-го ранга в отставке Валерий Кулаков.

Материалы по теме Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай

«Американцы, рассматривая фотографии морского дна с отпечатками траков от танка, приходили в смятение. Стали звучать предположения, что у русских появились специальные машины на гусеничном ходу, способные бороздить дно и закладывать ядерных боеприпасы… Гидронавты, понятное дело, над этими умозаключениями только посмеивались», — сказал он.

Гидронавт добавил, что груз-балласт, подвешиваемый на тросе под нижней частью у «Селигера», имел массу более одной тонны, и сбрасывался, когда комплекс достигал морского дна. Это позволяло комплексу самостоятельно в радиусе нескольких сот метров исследовать рельеф дна.

В апреле на воду в «Севмаше» спустили атомную подводную лодку специального назначения проекта 09852 «Белгород», которая станет первым штатным носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!