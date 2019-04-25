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В США обеспокоились мощью «Посейдона»

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Американские военные не имеют аналогов российского необитаемого подводного аппарата «Посейдон» (Kanyon по классификации НАТО). Об этом пишет The Washington Free Bacon.

«По оценкам американских спецслужб, Kanyon будет оснащен боеголовкой с ядерным оружием в десятки мегатонн. Мегатонна эквивалентна одному миллиону тонн тротила», — сообщает издание.

Заявляется, что беспилотник может получить боеголовку мощностью порядка ста мегатонн и кобальтовую бомбу, а по создаваемой при взрыве радиации «Посейдоны», переносимые одной субмариной, превосходят стратегический арсенал США.

Отмечается, что целью «Посейдона» является уничтожение «десятков миллионов мирных жителей», а единственным способом снизить угрозу применения такого оружия являются переговоры.

Таким образом американское издание отреагировало на состоявшийся 23 апреля в «Севмаше» (Северодвинск) спуск на воду атомной подводной лодки специального назначения проекта 09852 «Белгород», которая должна стать первым штатным носителем «Посейдона». Ожидается, что каждая такая сумбарина будет переносить по шесть беспилотников.

В феврале Минобороны представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона». Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что носитель «Посейдона» спустят на воду весной.

В том же месяце стало известно, что заводские ходовые испытания «Посейдона», предполагающие спуск беспилотника в море с берегового стенда, начнутся летом.

Официально ядерный подводный беспилотник представили в марте 2018 года. Тогда же торпеда получила название «Посейдон». Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось «Статус-6».

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