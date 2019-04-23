Появилось видео с носителем «Посейдона»

Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск). Соответствующее видео опубликовал ТВЦ.
В ролике показано, как командир корабля капитан первого ранга Антон Алехин разбил бутылку шампанского о борт субмарины.
Субмарина станет первым штатным носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон». После спуска на воду подлодка будет достраиваться на плаву. На 2019 год запланированы испытания ядерного реактора и швартовные испытания. В 2020 году состоятся заводские ходовые и государственные испытания, после чего подлодка будет передана Военно-морскому флоту.
В феврале Минобороны представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона». Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что носитель «Посейдона» спустят на воду весной.
Официально ядерный подводный беспилотник представили в марте 2018 года. Тогда же торпеда получила название «Посейдон». Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось «Статус-6».