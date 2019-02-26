Российскому «Посейдону» нашли применение

Носители ядерного подводного беспилотного аппарата «Посейдон» могут быть развернуты на Северном и Тихоокеанском флотах, пишет блог militaryrussia.

Отмечается, что «первая лодка-носитель будет спущена на воду, видимо, в День моряка-подводника 19 марта». Наиболее вероятным кандидатом на это называется создаваемая атомная подводная лодка (АПЛ) К-329 «Белгород», для которой «уже набран экипаж».

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При этом первый штатный носитель беспилотника, АПЛ проекта 09851 «Хабаровск», пока строится. Известно лишь, что, вероятно, «за головной лодкой проекта 09851 последует серия лодок-носителей проекта 09853».

В феврале Минобороны представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона». Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что носитель «Посейдона» спустят на воду весной.

Ранее в том же месяце стало известно, что заводские ходовые испытания «Посейдона», предполагающие спуск беспилотника в море с берегового стенда, начнутся летом.

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