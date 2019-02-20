Россия впервые показала испытания «Посейдона»

Минобороны России представило первое видео полигонных испытаний ядерного подводного беспилотного аппарата «Посейдон». Соответствующий ролик доступен в соцсети «ВКонтакте».

20 февраля президент России Владимир Путин, зачитывая послание Федеральному собранию, сообщил, что атомную подводную лодку (АПЛ), выступающую носителем российского ядерного подводного беспилотного аппарата «Посейдон», спустят на воду весной 2019 года.

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Ранее в том же месяце стало известно, что заводские ходовые испытания «Посейдона», предполагающие спуск беспилотника в море с берегового стенда, начнутся летом.

В июле 2018 года Минобороны впервые опубликовало видео с натурным образцом океанской многоцелевой системы «Посейдон». Тогда в ролике был показан аппарат, находящийся в цеху. Работа беспилотника в воде иллюстрировалась кадрами, созданными с использованием компьютерной графики.

Официально «Посейдон» был представлен Путиным в марте 2018 года. Подводный аппарат, оснащенный инновационной ядерной энергоустановкой, способен двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью, является оружием массового поражения и предназначен для уничтожения объектов экономики противника.

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