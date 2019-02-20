Наука и техника
 
Последние новости
Бренд пристыдили за «нездоровую» внешность модели в рекламе
Последователей «Свидетелей Иеговы» били электрошокером и пытали
Российскую школьницу изнасиловали пятеро мужчин
Пойманных за объятиями российских курьеров одарят поездкой в Париж
Боец Харитонов захотел вновь подраться с ударившим его в пах американцем
Германия потребовала от России сократить число подозрительных ракет
Арестанты в российских СИЗО оказались забыты следователями
В России ответили на призыв вице-премьера Украины отказаться от «Евровидения»
Рожденная без детородных органов женщина нашла способ забеременеть
Новости партнеров

Россия впервые показала испытания «Посейдона»

Перейти в «Мою Ленту»

Минобороны России представило первое видео полигонных испытаний ядерного подводного беспилотного аппарата «Посейдон». Соответствующий ролик доступен в соцсети «ВКонтакте».

20 февраля президент России Владимир Путин, зачитывая послание Федеральному собранию, сообщил, что атомную подводную лодку (АПЛ), выступающую носителем российского ядерного подводного беспилотного аппарата «Посейдон», спустят на воду весной 2019 года.

Ранее в том же месяце стало известно, что заводские ходовые испытания «Посейдона», предполагающие спуск беспилотника в море с берегового стенда, начнутся летом.

В июле 2018 года Минобороны впервые опубликовало видео с натурным образцом океанской многоцелевой системы «Посейдон». Тогда в ролике был показан аппарат, находящийся в цеху. Работа беспилотника в воде иллюстрировалась кадрами, созданными с использованием компьютерной графики.

Официально «Посейдон» был представлен Путиным в марте 2018 года. Подводный аппарат, оснащенный инновационной ядерной энергоустановкой, способен двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью, является оружием массового поражения и предназначен для уничтожения объектов экономики противника.

Поделитесь своей историей
Редакция ищет очевидцев и участников Афганской войны. Весной в прокат выходит фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина — первый правдивый взгляд в кино на события тех лет. Перед выходом картины мы предлагаем вам рассказать свою историю о той войне.
Прислать историю
Моя история
20000
Не удалось отправить. Попробуйте повторить позже
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Переносчик оружия «Судного дня» спустят на воду
Оружие «Судного дня» спустят в море
Россия испытала реактор «Судного дня»
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0217 февраля

Атомный поезд

Что станет с Россией после ядерной войны и как в ней выжить — «Метро: Исход»
15:25Сегодня

Российскими «Баснями» заинтересовались иностранцы

19:38 5 февраля

Решена загадка африканской пустыни

13:22Сегодня

Путин сравнил создание «Авангарда» с запуском искусственного спутника Земли

Наука и техника00:0313 февраля

Охота крепкая

Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
12:38 3 февраля

В Египте нашли гробницу с полусотней мумий

15:06Сегодня

Объяснено назначение обещанных Путиным кораблей дальней зоны

12:03Сегодня

Россия улучшила «окно во Вселенную»

Наука и техника00:0715 февраля

Откатал свое

Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
09:1026 января

В США рассказали о российском «смертельном щите» из С-400

13:52Сегодня

Переносчик оружия «Судного дня» спустят на воду

07:09Сегодня

Раскрыта одна из тайн появления Стоунхенджа

Россия
«Для людей важно, что реально сделано»
Путин рассказал россиянам, как будет жить страна
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
«Пациента вылечим, а деньги придется забирать через подлог»
Российский врач о манипуляциях со статистикой, обманах и завышении показателей
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
Чиновник в Ростовской области убрал свалки с помощью фотошопа
Российскую школьницу изнасиловали пятеро мужчин
Все материалы
Мир
Сергей Лавров, министр иностранных дел РоссииНовый мировой беспорядок
Хаос и своенравие России: что обсуждали в Мюнхене главные политики мира
Россия помогла Венесуэле
Генерал набрал взяток и отправился на всю жизнь в тюрьму
Нетаньяху отменил встречу с Путиным
Россия понадеялась на восстановление отношений с Европой
«Угроза не исчезла»
 
«Китайцы шли цепями на пулеметы»
40 лет назад началась война главных коммунистических держав Азии. СССР остался не у дел
Все материалы
Бывший СССР
Цена Союза
Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет
На Украине объявили в розыск заподозренного в уничтожении Boeing «офицера ГРУ»
МИД призвал Запад «одернуть» украинских политиков
Украина нашла российскую пропаганду в книгах о грузинской кухне и саморазвитии
На Украине приготовились к силовому вмешательству России в выборы
Украина взяла курс на ЕС и НАТО
В Туркмении начали массово лишать женщин водительских прав
Все материалы
Экономика
До последнего вздоха
Эти компании рассчитывают на вашу скорую смерть. Она принесет им миллионы
Российскому бизнесу решили пойти на уступки
Путин задумал завоевать зарубежный рынок продуктов
Подсчитаны расходы на инициативу Путина по пенсиям
Путин отчитался о запуске мегапроектов в России
Путин пообещал доплатить пенсионерам
Американская пирамида
Госдолг США достиг абсолютного рекорда. Когда они начнут платить?
Все материалы
Силовые структуры
«Полковник Квачков к бою готов!»
Он первым в России сел за вооруженный мятеж. А теперь выходит на волю: интервью Квачкова
«Надо убивать!»
Главный киллер России создал секту безжалостных убийц. Его «братья» ликвидировали 60 человек
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Арестанты в российских СИЗО оказались забыты следователями
Самосуд родителей школьников над пятиклассником-хулиганом обернулся делом
Мать потерявшегося в лесу ребенка обвинили в покушении на жестокое убийство
В России инвесторов посадили в камеры без удобств
Все материалы
Наука и техника
Атомный поезд
Что станет с Россией после ядерной войны и как в ней выжить — «Метро: Исход»
Охота крепкая
Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Российскими «Баснями» заинтересовались иностранцы
Россия впервые показала испытания «Посейдона»
Путин сравнил создание «Авангарда» с запуском искусственного спутника Земли
Объяснено назначение обещанных Путиным кораблей дальней зоны
Все материалы
Спорт
Скрытая угроза
Эта девочка стала чемпионкой США в 13 лет. Ее называют новой Загитовой
Боец Харитонов захотел вновь подраться с ударившим его в пах американцем
Бывшего футболиста сборной Колумбии вновь наказали за перевозку кокаина
Главной звездой сборной Португалии назвали не Роналду
«Челси» захотел возвращения Лэмпарда
Бывший футболист сборной Аргентины проснулся во время ограбления своего дома
На турнире UFC в Праге выступят четверо россиян
Все материалы
Культура
«80 процентов населения Земли — идиоты»
Андрей Макаревич о хождении во власть, спасении народа и говне
1999 год. Марк Алмонд (справа) на афтепати в московском гей-клубе«Мерин оказался бандитским, и братки выкатили счет»
Какой увидели Россию 90-х западные звезды, где они искали героин и о чем терли с бандитами
Взятие Берлина
Еврейский лауреат, американские уродцы и бразильский мессия: лучшие фильмы Берлинале-2019
Макаревич предложил «убрать ментов от молодежной культуры»
В России ответили на призыв вице-премьера Украины отказаться от «Евровидения»
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность
Макаревич нашел подтверждение своим словам о землянах-идиотах
Все материалы
Интернет и СМИ
«Обречены вечно стоять в очереди в гигантскую кассу»
Демоны панелек из фантастической России в работах цифрового художника
«Я сейчас же поеду в больницу»
Эти блогеры всю жизнь развлекали незнакомых людей. Зрители отплатили им сполна
Звезду «Что? Где? Когда?» обвиняют в подкупе ради выигрыша
Что известно о самом громком скандале в истории «Кто хочет стать миллионером?»
Бодибилдерша попозировала в бикини и получила обвинение в распространении порно
Танцующая матка смутила зрителей Первого канала
Зафиксирована первая в истории кибератака Северной Кореи на Россию
Ведущий Первого канала отреагировал на заблокированную на YouTube пародию
Все материалы
Ценности
Немецкий бунтарь
Лагерфельд презирал русских мужчин и любил кошек. А женщины обожали его вещи
Восточная война
Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции
Карл ЛагерфельдКарл Великий
Он изменил мир моды и стал легендой: умер дизайнер Лагерфельд
Вероятной наследницей состояния Лагерфельда оказалась кошка
Дизайнер отправил девушку на подиум с петлей на шее
Флойд Мэйуэзер поддержал унизивший его расу бренд
Швейцарцы разработали парамагнетические часы
Все материалы
Путешествия
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вы можете почувствовать себя опустошенными»
История россиянки, получившей работу мечты и объездившей 25 стран за год
Туристов накрыло мощной лавиной в Альпах
Стеклянная дверь в душе отеля внезапно разлетелась на осколки и изрезала туриста
Веревочный мост с туристами рухнул в Китае
В Госдуме задумались о грязных носках российских путешественников
Все материалы
Из жизни
«Часто слышу, что Путин — их кумир»
История россиянина о жизни в Японии
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Без лица
Эти люди обливались кислотой и бежали из страны, чтобы исчезнуть. Этого оказалось мало
Сын обнаружил письмо покойного отца на старом компьютере
Девять тысяч полуголых мужчин схлестнулись за право потрогать «бога»
Зыбучий песок засосал американца
Рожденная без детородных органов женщина нашла способ забеременеть
Все материалы
Все машины Формулы-1 2019 года
Первые живые кадры с болидами Ф1 для сезона 2019 года
История пикапов Mitsubishi
От трехколесок до «куриного налога»
Kia для богатых
Чем расстроил и чем приятно удивил представительский седан Kia K900 за четыре миллиона?
Волга: возвращение
Спустя 55 лет Волги снова приняли участие в ралли Монте-Карло — атмосферный фоторепортаж
Kia сделает вседорожный Ceed
До России добралась обновленная Suzuki Vitara и подорожала
Renault показала фотографии обновленного «Дастера» для России
Все материалы
Дом
Кончилась путевка
Россияне смогут остаться в Ялте навсегда. За небольшие деньги
Без огней, небоскребов и людей
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»
Пара из Подмосковья накопила на «сталинку» и столкнулась с ее неприятным прошлым
Путин предложил ввести ипотечные каникулы
Новая Москва останется без новых новостроек на пять лет
Путин призвал к комплексному развитию городов
Обозначен срок снижения ставок по ипотеке
Все материалы