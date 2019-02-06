Россия испытала реактор «Судного дня»

Испытания ядерной энергетической установки российского подводного беспилотного аппарата «Посейдон» подтвердили заявленные характеристики изделия, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В ходе испытаний в морской акватории ядерной энергоустановки необитаемого аппарата были полностью подтверждены заявленные характеристики неограниченной дальности его применения и скорости хода более 200 километров в час», — сказал собеседник.

В январе источник в оборонно-промышленном комплексе раскрыл характеристики «Посейдона». Ранее, в декабре 2018-го, агентство сообщало, что в России начались его подводные испытания.

В июле того же года Минобороны России впервые опубликовало видео с натурным образцом океанской многоцелевой системы «Посейдон».

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В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6» устройством «Судного дня».

В марте того же года президент России Владимир Путин официально подтвердил существование ядерной торпеды. Впервые о разработке такого оружия, первоначально известного как «Статус-6», стало известно в ноябре 2015 года

Подводный аппарат, оснащенный инновационной ядерной энергоустановкой, способен двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью, является оружием массового поражения и предназначен для уничтожения объектов экономики противника.

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