В российских «Искандерах» нашли «пожилые технологии»

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы семейства «Искандер» основаны на «пожилых технологиях», пишет в «Известиях» военный эксперт Антон Лавров.

По его мнению, в настоящее время даже нескольких бригад «Искандеров» недостаточно для изменения стратегического баланса на континенте или театре военных действий. «Немногочисленные ракеты с боевой частью, по мощности соответствующей простой 500-килограммовой фугасной бомбе, — не самый увесистый аргумент для поражения площадных или мобильных целей, развернутых по-боевому войск», — считает специалист.

Эксперт отмечает, что перечень объектов, против которых эффективны крылатые ракеты, невелик. «Поэтому хотя иметь их и будет полезно, но на звание чудо-оружия, способного поразить объекты любой защищенности, они претендовать уже не могут. На эту роль идет кастинг среди более современных систем», — заявляет Лавров.

По словам эксперта, прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «позволит вплотную заняться гиперзвуковыми ракетами средней дальности». «И вот за этим передовым направлением следить в ближайшие годы будет гораздо интереснее, чем за уже пожилой технологией крылатых ракет», — заключает специалист.

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В феврале стало известно, что Россия в ответ на выход США из ДРСМД создаст ракетное вооружение, используя уже имеющиеся возможности, в частности, возможно, на основе ракеты РС-10 «Пионер».

В том же месяце стало известно, что комплекс «Искандер-М» получит обновленные ракеты.

В феврале Россия в ответ на выход США из ДРСМД решила создать сухопутный вариант ракеты морского базирования «Калибр» и запустить «опытно-конструкторскую работу по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности».

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