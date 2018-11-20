Возмутивший США российский «Искандер» показали в новостях

ГТРК "Волгоград-ТРВ". "Волгоград 24" / YouTube

Модификация российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер», которая, согласно позиции США, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), появилась в выпуске теленовостей. На соответствующий ролик «Волгоград 24», доступный на YouTube, обратил внимание блогер altyn73.

Пользователь отметил увеличенную длину пусковых установок ОТРК, показанных на видео, которые могут предназначаться для ракет 9М729.

В блоге bmpd отмечают, что данный комплект предназначен для перевооружения дислоцированной в Курске 448-й ракетной бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа.

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В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении страны выйти из ДРСМД, ссылаясь на нарушение соглашения Россией и наращивание вооружений Китаем.

ДРСМД подписан Советским Союзом и США в 1987 году. Соглашение запрещает участникам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязало стороны ликвидировать соответствующие пусковые установки.

С 2014 года Россия и США активно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Россия считает грубым нарушением действующих соглашений развертывание в Румынии и Польше пусковых установок Mark 41, которые способны запускать крылатые ракеты Tomahawk (дальностью до 2500 километров), достигающие практически любой цели на территории европейской части России.

США обвиняют Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия до 5500 километров, а не 500 километров, как заявляет Минобороны России.

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