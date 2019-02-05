«Искандерам» дадут новые ракеты

Модернизация комплекса «Искандер-М» должна улучшить его тактико-технические характеристики, обеспечить работу при любой погоде и позволить преодолевать перспективные ПРО противника. Система получит новые типы ракет. Об этом говорится в статье председателя научно-технического комитета Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны полковника Романа Спирина. Материал опубликован в тематическом сборнике.

Отмечается, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы направлены на улучшение комплекса в целом и разработку нового типа оружия для него.

В статье говорится и о развитии другого вооружения, к примеру, создании новых образцов зенитных систем. Это увеличит возможности борьбы с современными средствами воздушного нападения, в том числе гиперзвуковыми летательными аппаратами и беспилотниками. Основное направление модернизации зениток — их роботизация.

Кроме того, идет создание носимого противоракетного комплекса типа «выстрелил и забыл».

«Искандер» представляет собой семейство оперативно-тактических ракетных комплексов, предназначенных для поражения малоразмерных и площадных целей, в первую очередь ПВО и ПРО, командных пунктов и объектов инфраструктуры. «Искандер-М» — вариант с квазибаллистическими ракетами, изготовленными с применением понижающей заметность стелс-технологии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!