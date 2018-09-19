Российские «Искандеры» впервые перебросили в Киргизию

Ракетные комплексы «Искандер-М» впервые перебросили с Урала в Киргизию для участия в совместных антитеррористических учениях. Об этом в среду, 19 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Центрального военного округа.

Военные выполнят боевой пуск по лагерю условных боевиков на горном полигоне «Эдельвейс».

Как уточняет ТАСС, международные маневры с участием стран СНГ пройдут с 24 по 26 сентября. К ним подключится около тысячи российских военных. Ранее в Киргизию из Тувы перебросили батальонно-тактическую группу горной мотострелковой бригады.

«Искандер» представляет собой семейство оперативно-тактических ракетных комплексов, предназначенных для поражения малоразмерных и площадных целей, в первую очередь ПВО и ПРО, командных пунктов и объектов инфраструктуры. «Искандер-М» — вариант с квазибаллистическими ракетами, изготовленными с применением понижающей заметность стелс-технологии.

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