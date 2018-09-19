Россия
 
Последние новости
Опубликован список погибших при крушении Ил-20 в Сирии
Глава Венесуэлы поужинал у элегантно солящего мясо турка и нарвался на критику
Пауки месяцами пугали женщину жутким ночным пением
Работник автомойки растолкал машины голыми руками и прославился
Подростки из закрытой школы в Приморье устроили массовый побег
В российских магазинах обнаружили зараженный картофель
Олимпийский чемпион призвал бороться против восстановления российского спорта
Глобальная катастрофа оказалась неизбежной
Две Кореи договорились избавиться от ядерного оружия
Новости партнеров

Российские «Искандеры» впервые перебросили в Киргизию

Перейти в «Мою Ленту»

Ракетные комплексы «Искандер-М» впервые перебросили с Урала в Киргизию для участия в совместных антитеррористических учениях. Об этом в среду, 19 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Центрального военного округа.

Военные выполнят боевой пуск по лагерю условных боевиков на горном полигоне «Эдельвейс».

Как уточняет ТАСС, международные маневры с участием стран СНГ пройдут с 24 по 26 сентября. К ним подключится около тысячи российских военных. Ранее в Киргизию из Тувы перебросили батальонно-тактическую группу горной мотострелковой бригады.

«Искандер» представляет собой семейство оперативно-тактических ракетных комплексов, предназначенных для поражения малоразмерных и площадных целей, в первую очередь ПВО и ПРО, командных пунктов и объектов инфраструктуры. «Искандер-М» — вариант с квазибаллистическими ракетами, изготовленными с применением понижающей заметность стелс-технологии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Боевой запуск «Искандер-М» показали на видео
«Искандер» научили новому «навыку»
США показали аналог «Искандера»
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Гомосексуалисты размножаются с помощью пропаганды»

Они воюют с геями и либералами по всему миру: репортаж «Ленты.ру» из пасти безумия
07:59Сегодня

Подростки из закрытой школы в Приморье устроили массовый побег

19:0718 сентября

Полиция извинилась перед россиянами спустя десять лет после пыток

03:53Сегодня

Названы три главных признака депрессии

Россия00:0115 августа
Анна Павликова

«Будут и дальше сажать детей»

Полицейские провокаторы создали кружок экстремистов. Пострадают подростки
18:2717 сентября

Повешенный в камере омоновец заинтересовал ООН

06:13Сегодня

Комиссия ЦИК проверит более 60 жалоб на ход выборов в Приморье

20:5018 сентября

Учительница избила школьника книгой до сотрясения мозга

Россия00:0518 сентября
Тверская область, село Берново. Освящение памятника императору Александру II

Царь в голове

Грусть, красота и абсурд русской деревни в репортаже «Ленты.ру»
23:1318 сентября

Появилось видео с места столкновения автобусов под Воронежем

16:3517 сентября

Участница Pussy Riot опровергла новость о глухоте и слепоте Петра Верзилова

19:4518 сентября

Мать-одиночка преодолела километры и была унижена

Россия
«Гомосексуалисты размножаются с помощью пропаганды»
Они воюют с геями и либералами по всему миру: репортаж «Ленты.ру» из пасти безумия
Подали голос
Голодовка кандидата и внезапные повороты сюжета: все о выборах в Приморье
Российские «Искандеры» впервые перебросили в Киргизию
Подростки из закрытой школы в Приморье устроили массовый побег
Тверская область, село Берново. Освящение памятника императору Александру IIЦарь в голове
Грусть, красота и абсурд русской деревни в репортаже «Ленты.ру»
Названы три главных признака депрессии
Комиссия ЦИК проверит более 60 жалоб на ход выборов в Приморье
Все материалы
Мир
Асад и Израиль
 
Две Кореи договорились избавиться от ядерного оружия
Грузовик со 157 трупами несколько дней гоняли с места на место из-за вони
Порнозвезда назвала секс с Трампом отвратительным
Ирландские наркоманы помыли шприцы в святой воде
Католическая церковь откупится от жертв насилия
В Сирии сбили российский самолет-разведчик Ил-20
В этом виноваты Асад и Израиль. Погибли 15 военных
Все материалы
Бывший СССР
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Украина испытала сверхзвуковые ракеты
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Лукашенко задумал вывести Белоруссию к морю
Перешедшего на сторону ДНР экс-сотрудника СБУ показали на видео
Лидер украинских радикалов пригрозил расправой ранее избитой журналистке
Все материалы
Экономика
Технокрады
Эти страны обворовывали США и СССР. Теперь воруют у них
Трамп назвал США свиньей-копилкой всего мира и пожаловался на грабеж
В российских магазинах обнаружили зараженный картофель
На Tesla завели уголовное дело
Путин отдал Чечне нефтяную компанию
Доллары россиян пообещали сохранить
Китай приготовился к двадцатилетней торговой войне
Все материалы
Силовые структуры
«Хочу, чтобы это скорее закончилось»
Учитель из США больше года скитается по российским СИЗО. Его дважды хотели убить
«Сломить и унизить»
Тюремщик организовал карательный отряд из заключенных и держал в страхе всю зону
Моя оборона
Как наказывают россиян за попытки защитить от бандитов себя и близких
Одному из старейших воров в законе Украины вернули миллион долларов
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин заказал оптом убийства свидетелей по своему уголовному делу
«Ночной губернатор» Петербурга рассказал об убитом свидетеле Шенгелии
Все материалы
Наука и техника
Туман войны
Чем занимался сбитый в Сирии российский самолет-разведчик
Глобальная катастрофа оказалась неизбежной
Дурная репутация
Apple выпустила iOS 12. Стоит ли обновляться?
Samsung похоронит линейку дешевых смартфонов
SpaceX начнет отправлять боевые лазеры в космос
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Названа причина массовой гибели древних цивилизаций
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова«Я упала ниже плинтуса»
Шарапова досрочно завершила сезон. Что дальше?
Олимпийский чемпион призвал бороться против восстановления российского спорта
Роналду отказал сыну в превосходстве над собой
Чемпион России стартовал с крупного поражения в Лиге чемпионов
В WADA разделились мнения насчет помилования российского спорта
Италию оставили без футбольного чемпионата
Словил звезду
Ибрагимович нагибает Америку. Поставить его на место просто некому
Все материалы
Культура
«Власти не хотят нас понять»
Настоящая жизнь молодых россиян глазами одного из лучших фотографов мира
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Актер Адриано Тардиоло«Сейчас мое представление о счастье — это сигарета»
Режиссер «Счастливого Лазаря» о табаке и разговорах с волками
Билан заговорил после ДТП
Людмила Улицкая«За чтение могли посадить в тюрьму»
Людмила Улицкая о детстве, юности и самиздате
Билан попал в аварию
Анну Нетребко не пустили петь для Путина из-за приезда Путина
Все материалы
Интернет и СМИ
Скрытая война
Интернет помог этой стране свергнуть вождя. Он же стал причиной массовых убийств
Работник автомойки растолкал машины голыми руками и прославился
Глава Венесуэлы поужинал у элегантно солящего мясо турка и нарвался на критику
Телеведущая рассказала о нападении сексуально озабоченного дельфина
В сети устроили слежку за сотнями московских любителей пива
Опубликованы результаты независимого расследования гибели журналистов в ЦАР
Украинский полицейский прыснул себе в лицо газовым баллончиком и стал мемом
Все материалы
Ценности
Рай в лаваше
Шаурма, шаверма и донер. Вся правда о главном блюде России
Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото
Бывшая солистка группы Hi-Fi вышла замуж топлес
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Бэкстейдж показа Victor WongГолый стиль
Клешни, намордники и медведи: что творилось на подиумах Лондона
Меган Маркл навязали новый запрет
Меган Маркл нашла новое призвание
Все материалы
Путешествия
Такая сильная любовь
На что готовы африканские женщины и дети ради свадьбы
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Солсберийский соборВ гости к Скрипалю
Что делать в Солсбери, если вы не отравитель
Двое туристов с Украины свалились в ущелье и погибли
Пьянству Бузовой в самолете нашли оправдание
Пьяная Бузова искала собутыльников в самолете и попала на видео
Илон Маск назвал имя первого космического туриста к орбите Луны
Все материалы
Из жизни
«Нельзя просто так взять и стать людоедом»
Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами
Запертый в машине медведь выбил окно и ушел
Пауки месяцами пугали женщину жутким ночным пением
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
«Ты же из России, как же так?»
История россиянки о жизни в Германии
Одноногая красавица стала финалисткой «Мисс Италия»
Порномодель решила продать старую грудь ради новой
Все материалы
Десять секретов «Форсажа»
Как снимают автомобильные сцены в легендарной франшизе
Что связывает МАЗ и Lamborghini?
Легендарные фонари, которые ставились на все, от тракторов до суперкаров
Видео: Порше за 30 млн
Почему Carrera GT — самый дорогой Porsche в России и он совсем не похож на ваш автомобиль?
Мотоциклы с автомобильными моторами
Байки с американскими V8, японскими «оппозитами» и европейскими турбодизелями
Стало известно название кроссовера Ferrari
«Заряженный» Kodiaq RS получит самые большие колеса в истории Skoda
Audi представила электрический кроссовер e-tron
Все материалы
Дом
Ставки сделаны
Россия рискует остаться без дешевой ипотеки. Чем это грозит?
Съем без правил
Он бросил работу в Apple и стал гениальным фотографом
«Я орала так, что пришли соседи»
Москвичка мечтала выйти замуж и купить жилье, но потеряла все
Россиянин попытался уничтожить квартиру с помощью ковра и преуспел
Спекулянты вернулись на московский рынок жилья
Назван район Москвы с самым дорогим жильем
России предрекли дачный провал
Все материалы