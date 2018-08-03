«Искандер» научили новому «навыку»

Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» научился поражать неподвижные морские цели, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Теперь он может уничтожать не только сухопутные цели, но и неподвижные морские, например корабли и суда, стоящие на рейде», — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что изначально при создании комплекса задача по нанесению ударов по морским целям не ставилась.

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Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский пояснил, что способность уничтожать цели в море «Искандер-М» получил благодаря ракете с новой активной радиолокационной головкой самонаведения, схожей с ракетой комплекса «Кинжал».

2 августа сообщалось, что с принятием на вооружение крылатых ракет «Калибр» комплексы «Искандер» переориентируются на корабли второго и третьего ранга.

Пресс-служба Южного военного округа 27 июля и 2 августа сообщала, что в ходе учений были дважды выполнены электронные ракетные удары комплекса «Искандер-М» по целям в Черном море и в Кавказских горах.

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