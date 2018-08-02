«Калибры» переориентируют «Искандеры»

С принятием на вооружение крылатых ракет «Калибр» комплексы «Искандер» переориентируются на корабли второго и третьего ранга, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, при необходимости вместо твердотопливной одноступенчатой ракеты 9М723 комплекс «Искандер» может стрелять высокоточной крылатой ракетой Р-500 «Калибр», с которыми система «переориентируется на корабли второго и третьего ранга».

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«Это, например, американские эсминцы "Арли Берк" — носители ракет "Томагавк" и элементов системы противоракетной обороны "Иджис". Такие корабли, помимо крейсеров типа "Тикондерога", выступают основными ударными платформами для первой глобальной обезоруживающей атаки», — отметил специалист.

Задачей оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» является уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также защищаемых ими объектов.

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