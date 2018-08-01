США «напрягли» электронные атаки России в Сирии

Находящиеся в Сирии американские военные работают в условиях радиоэлектронной атаки со стороны России, передает Foreign Policy заявление полковника армии США Брайана Салливана.

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Военный отмечает, что с сентября 2017-го по май 2018-го его команда столкнулась с «ситуацией перегруженной электронной борьбы», с которой удалось «успешно справиться», что предоставило «возможность действовать в ситуации, которую нельзя повторить где-либо».

Заявление Салливана прокомментировал американский военный эксперт Лексингтонского института (Вирджиния) Даниэл Гурэ, который полагает, что российские средства радиоэлектронной борьбы, установленные на самолеты, способны причинять вред на расстоянии «за сотни километров» и «привести к действительно ужасным ошибкам», в частности, «исказить вашу картину поля боя, вашу оперативную картину».

Начальник Главного управления войск специального назначения Пентагона Рэймонд Томас в апреле заявил, что в Сирии сложилась «самая агрессивная обстановка с применением средств радиоэлектронной борьбы на планете». «Нас испытывают каждый день, выводя из строя коммуникации и даже авиацию, предназначенную для электронной войны», — считает военный.

В Сирии замечены такие российские системы радиоэлектронной борьбы, как, в частности, «Леер-3», «Красуха» и «Москва-1», а также станции «Зоопарк-1» и «Гармонь».

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