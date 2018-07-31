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Форсаж и спираль бомбардировщика B-1B Lancer попали на видео

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Youtube / AirshowStuffVideos

Американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности B-1B Lancer продемонстрировал на авиашоу AirVenture 2018 в Ошкоше (Висконсин) взлет в режиме форсажа и последующий подъем по спирали. На соответствующий ролик обратил внимание The Aviationist.

Бомбардировщик способен выступать носителем обычного и ядерного оружия. Машина (в базовой версии B-1 Lancer) эксплуатируется с 1984 года. B-1B Lancer предназначен для маловысотного прорыва ПВО противника посредством полета на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности.

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