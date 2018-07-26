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Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»

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Модернизация системы горения, форсуночной части и управления энергетикой позволит решить проблему «черного дыма» из труб единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов», сообщил ТАСС научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин.

По его словам, в настоящее время «в инициативном порядке Крыловский центр проводит соответствующие исследования». «Мы знаем, образно говоря, слабые места этого корабля и будем предлагать флоту решения по их модернизации. Речь идет, прежде всего, об энергетике. Пересматриваем проблемы не только экономичности, но и экологии», — сказал Половинкин.

Эксперт отметил, что проблему с «черным дымом» из труб «Адмирала Кузнецова» позволит решить модернизация системы горения, форсуночной части и управления энергетикой. «Что касается знаменитого асбеста, которым покрыты котлы корабля, то и здесь есть выход. Сейчас созданы экологичные полимерные материалы, устойчивые к высоким температурам, которые не запрещены международным сообществом. Подчеркну, что мы никогда не предлагаем непроверенные решения», — считает Половинкин.

Научный руководитель Крыловского центра считает, что России требуется минимум четыре авианосца (по два на Северный и Тихоокеанский флоты). Половинкин полагает, что такие корабли должны обладать водоизмещением от 60 до 100 тысяч тонн, а также получать атомную силовую установку и электромагнитную катапульту. Эксперт считает тупиковым строительство небольших авианосцев.

«Технологические возможности российских заводов позволяют решать любую поставленную задачу. Но с моей точки зрения, раньше 2030–35 года новый авианосец построен не будет. На его строительство при благоприятных условиях понадобится не менее десяти лет, если не будет задержки финансирования и поставок оборудования и комплектующих», — сказал Половинкин.

Эксперт также рассказал о том, какой должна быть подлодка будущего. По его словам, необходимо, чтобы у такой субмарины «магнитные, электрические и акустические поля были минимальными». Половинкин полагает, что после 2025 года корпуса подлодок будут изготовлены из биметаллов, металло-полимерных конструкций или композиционных материалов.

«Лодка будущего должна быть незаметная, малообитаемая, с ограниченным экипажем, а еще лучше — безэкипажная. Она будет уметь применять свое оружие не в точке фактического нахождения, а на расстоянии, с помощью передвижной стартовой позиции», — заключает эксперт.

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