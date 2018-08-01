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В США испугались российского «Цефалопода»

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Российские автономные необитаемые подводные аппараты повышенной автономности «Цефалопод» представляют большую угрозу для субмарин, пишет блог Covert Shores. На публикацию обратило внимание Popular Mechanics.

«С его торпедами и большим сонаром понятно, что "Цефалопод" призван играть активную роль в битве. Это может касаться доставки, однако небольшие торпеды представляют большую угрозу для подводных лодок», — полагает блог.

В Covert Shores отмечают, что «Цефалоподы» призваны защитить от противника субмарины с баллистическими ядерными ракетами стареющего российского подводного флота. В блоге добавляют, что работа в рамках проекта «Цефалопод» началась вести в 2015 году, а изначально такая программа пересекается с созданием ядерного подводного беспилотника «Статус-6» («Посейдон»).

В Covert Shores отмечают, что разработка неядерного беспилотника на фоне ядерного осталась практически незамеченной, однако «постепенно картина проясняется».

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