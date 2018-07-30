Россия предложит Китаю «Каракурты» с «Калибрами»

Вооруженные ракетами «Калибр» малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» могут быть поставлены во Вьетнам, Китай, Индию и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.

«Эти корабли получились очень удачными: большой тоннаж, хорошее вооружение, а самое главное — это "Калибр". У корвета приемлемая цена, он небольшой, компактный, скоростной. Я считаю, что для ряда стран, особенно Азиатско-Тихоокеанского региона — Вьетнама, Китая, Индии, других стран — у него хороший экспортный потенциал», — сказал чиновник.

По его словам, в настоящее время «Каракуртами» оснащаются подразделения ВМФ России, в частности, Балтийский, Северный и Черноморский флоты, а также Каспийская флотилия. «Сейчас началось строительство первой тройки этих кораблей на Восточной верфи. Я думаю, что с выходом новых моделей интерес к ним возрастет», — отметил вице-премьер.

Малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» — серия российских многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны, разработанная Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». ВМФ России должен получить 18 малых ракетных кораблей проекта 22800, первые два будут переданы в 2018 году. Корабли оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, а также силовыми установками российского производства.

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