Названа причина превосходства западных танков над российскими

Танки M1А2 Abrams (США), Leopard 2 (Германия), Char Leclerc (Франция) и Merkava (Израиль) лидируют в западных рейтингах, поскольку сравниваются с российскими машинами Т-72, Т-80 и Т-90 из первых серийных выпусков, пишет на страницах еженедельника «Звезда» военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По мнению эксперта, «в этих аналитических обзорах российские танки выбирались только из первых серийных выпусков, и никак не учитывалась их последующая модернизация». «Результат, как говорится, был известен заранее: танки блока НАТО и Израиля признавались лучшими, и условные призовые места распределялись между ними», — полагает автор.

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Леонков заключает, что после появления танка «Арматы» ситуация поменялась. Если вначале западные специалисты пытались придумать аналог новейшему российскому танку, то впоследствии «просто сдались и признали Т-14 революционным решением в танкостроении».

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

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