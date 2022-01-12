Раскрыты задачи российского «Бастиона» на Курилах

Береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион» размещены на курильском острове Матуа для защиты Камчатки и расположенных на этом полуострове стратегических объектов. Задачи российского оружия на архипелаге раскрыла газета «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

Издание напоминает, что в состав дивизиона «Бастиона», размещенного на Курилах, входят четыре колесных вездехода с пусковыми установками, четыре транспортно-заряжающих машины, машины боевого управления и обеспечения боевого дежурства и мобильная загоризонтная радиолокационная станция «Монолит-Б».

«Они должны обеспечить ответный удар в случае агрессии против нашей страны. Задача новых БРК — не пропустить в Охотское море военно-морские силы других стран», — сказал газете директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Согласно военному эксперту Дмитрию Болтенкову, другой задачей дивизиона является защита базирующихся на Камчатке стратегических подлодок и, в перспективе, носителей ядерных торпед «Посейдон».

В январе «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России сообщили, что на вооружение 20-й гвардейской Прикарпатско-Берлинской мотострелковой дивизии, которая дислоцируется в Волгоградской области, поступили зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2».