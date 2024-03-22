Назван срок передачи «Проворного» ВМФ России

ТАСС: корвет «Проворный» передадут ВМФ России в 2025 году

Корвет «Проворный» проекта 20385, строящийся на «Северной верфи», будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) России в 2025 году. Соответствующий срок ТАСС назвал источник в кораблестроительной отрасли.

«Уже к лету следующего года восстановленный после пожара корабль будет готов к сдаче заказчику, пройдет заводские и ходовые испытания», — заявил собеседник.

В январе Тихоокеанский флот сообщил, что на Камчатке для «Проворного» сформирован экипаж.

В августе 20220-го генеральный директор судостроительного завода «Северная верфь» Игорь Орлов заявил, что корвет с ракетным вооружением «Проворный», на котором ранее возник пожар, передадут ВМФ России в 2024 году.