ВМФ России получит корвет «Проворный» в 2024 году

Гендиректор «Северной верфи» Орлов: корвет «Проворный» передадут флоту в 2024 году

Корвет с ракетным вооружением «Проворный», на котором ранее возник пожар, передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) России в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор судостроительного завода «Северная верфь» Игорь Орлов.

«Передача "Проворного" намечена на 2024 год», — сказал он на форуме «Армия-2022». По его словам, по итогам оценки последствий пожара предприятие подписало несколько договоров с контрагентами. В ближайшие месяцы новая надстройка корвета прибудет на завод и до конца года будет установлена на корабль. После этого сотрудники «Северной верфи» продолжат «формировать внутренние помещения корвета».

В апреле гендиректор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо сообщил, что корвет «Проворный» проекта 20385 типа «Гремящий» получит новую надстройку в 2022 году. Корабль оснащен универсальным корабельным стрелковым комплексом 3С14, который позволяет применять ракеты «Калибр».

В декабре 2021 года источник ТАСС предположил, что корвет «Проворный» в 2026 году может быть полностью восстановлен после пожара. Возгорание на строящемся корабле произошло 17 декабря 2021 года.