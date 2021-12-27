Стала известна судьба корвета «Проворный» после пожара на «Северной верфи»

Корвет «Проворный» в 2026 году может быть полностью восстановлен после пожара, который возник 17 декабря во время строительства судна на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой н источник в кораблестроительной отрасли.

По словам собеседника агентства, «Проворный» смогут полностью восстановить не раньше, чем через пять лет. Источник подчеркнул, что окончательные выводы о сроках восстановительных работ можно будет делать только после заключения комиссии Объединенной судостроительной корпорации и представителей завода.

«Один из основных вопросов, который сейчас выясняют специалисты — состояние кабель-трасс корабля после пожара. Если они в целом исправны, то ремонт корвета при хорошем графике возможен в течение пяти лет. Если трассы полностью подлежат замене — то корабль фактически придется отстроить заново», — сообщил собеседник агентства.

По его оценке, изготовление новой надстройки для «Проворного» на Средне-Невском судостроительном заводе может занять три года. Также не менее года пройдет от получения надстройки до спуска, еще столько же потребуется на достройку и последующие заводские и ходовые испытания.

Возгорание на «Проворном» произошло 17 декабря на судостроительном заводе «Северная верфь». Площадь пожара достигла 800 квадратных метров. Пожару был присвоен наивысший четвертый ранг сложности. Причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при выполнении работ.

