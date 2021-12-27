Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Стала известна судьба корвета «Проворный» после пожара на «Северной верфи»

ТАСС: корвет «Проворный» быть полностью восстановлен после пожара на верфи

Фото: Алексей Смагин / «Коммерсантъ»

Корвет «Проворный» в 2026 году может быть полностью восстановлен после пожара, который возник 17 декабря во время строительства судна на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой н источник в кораблестроительной отрасли.

По словам собеседника агентства, «Проворный» смогут полностью восстановить не раньше, чем через пять лет. Источник подчеркнул, что окончательные выводы о сроках восстановительных работ можно будет делать только после заключения комиссии Объединенной судостроительной корпорации и представителей завода.

«Один из основных вопросов, который сейчас выясняют специалисты — состояние кабель-трасс корабля после пожара. Если они в целом исправны, то ремонт корвета при хорошем графике возможен в течение пяти лет. Если трассы полностью подлежат замене — то корабль фактически придется отстроить заново», — сообщил собеседник агентства.

По его оценке, изготовление новой надстройки для «Проворного» на Средне-Невском судостроительном заводе может занять три года. Также не менее года пройдет от получения надстройки до спуска, еще столько же потребуется на достройку и последующие заводские и ходовые испытания.

Возгорание на «Проворном» произошло 17 декабря на судостроительном заводе «Северная верфь». Площадь пожара достигла 800 квадратных метров. Пожару был присвоен наивысший четвертый ранг сложности. Причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при выполнении работ.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Центробанк возьмет под контроль все денежные переводы между россиянами
Россиян возмутила укладка асфальта на снегу в Москве
Аналитик назвал худшие валюты года
В России появится первая станция для наработки водорода
Молодежная сборная России по хоккею проиграла Швеции в матче МЧМ
Стала известна судьба корвета «Проворный» после пожара на «Северной верфи»
В России начнут внедрять цифровой паспорт в трех пилотных регионах
Строительство российской трассы подорожало на сотни миллиардов рублей
В Крыму заявили об ожидании провокаций от Украины в новогодние праздники
Названы главные опасности в новогодние праздники
Российский теннисист заразился коронавирусом
В США назвали недопустимую ошибку в отношении России
Демографические потери России после распада СССР оценили в 25 миллионов человек
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter