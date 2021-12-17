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Появилось видео пожара на строящемся корабле в Петербурге

Опубликовано видео с горящим кораблем на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге

Опубликовано видео с загоревшимся строящимся кораблем на верфи в Санкт-Петербурге. Запись очевидца появилась в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

На снятых кадрах виден мощный пожар, полыхающий на верхних палубах строящегося судна, которое стоит на стапелях. Над местом происшествия поднимается мощный столб дыма, который виден и в других частях города. С берега на огонь смотрят другие очевидцы.

Также, по словам петербуржцев, из-за пожара в районе судостроительного завода ощущается сильный неприятный запах.

Пожар на строящемся корабле судостроительном заводе «Северная верфь» начался вечером 17 декабря. По данным источника «Фонтанки», горит один из корветов, строящихся для нужд Минобороны.

Антон Похиляк
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