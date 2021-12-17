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Появились подробности пожара на петербургской верфи

«Фонтанка»: на заводе «Северная верфь» горит корвет, строившийся для нужд Минобороны

Кадр: fontanka.ru

Появились подробности пожара на судостроительном заводе «Северная верфь», где произошло возгорание корабля. По данным источника «Фонтанки», горит один из корветов, строящихся для нужд Минобороны.

Собеседник издания отметил, что военное ведомство на данный момент не имеет к судну отношения, так как до его спуска на воду еще далеко. Отмечается, что огонь охватил ходовую рубку главного командного поста и башенно-мачтовую конструкцию.

Предположительно, пожар мог вспыхнуть из-за нарушения техники безопасности во время выполнения работ.

О ЧП стало известно вечером 17 декабря. Площадь возгорания на корабле составляет 80 квадратных метров. Сообщается о четырех пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии.

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Никита Абрамов
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