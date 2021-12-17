В Петербурге на верфи загорелся строящийся корабль
«Фонтанка»: четыре человека пострадали при пожаре на строящемся корабле в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге вечером 17 декабря начался пожар на строящемся корабле, сообщает «Фонтанка».
Возгорание произошло на судостроительном заводе «Северная верфь». По данным издания, площадь пожара на корабле составляет 80 квадратных метров. Сообщается о четырех пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.
Возгорание попало на видео очевидцев. По словам автора записи, загоревшееся судно строится много лет.