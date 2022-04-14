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Корвет «Проворный» получит новую надстройку в 2022 году

СНСЗ сделает новую надстройку для корвета «Проворный» в 2022 году

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Корвет с ракетным вооружением «Проворный» проекта 20385, на котором ранее возник пожар, получит новую надстройку. Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует поставить надстройку в 2022 году. Об этом сообщил генеральный директор завода Владимир Середохо, передает ТАСС.

«Мы контракт заключили и в этом году, я думаю, ее [надстройку] поставим», — сказал он, отвечая на вопрос о сроках изготовления надстройки для корабля.

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В декабре 2021 года источник в судостроительной отрасли сообщил ТАСС, что корвет «Проворный» может быть полностью восстановлен после пожара на верфи. Он подчеркнул, что выводы о сроках восстановительных работ можно будет делать только после заключения комиссии Объединенной судостроительной корпорации и представителей завода.

Ранее в том же месяце источник, близкий к Минобороны России, сообщил, что экипаж корвета «Проворный» перераспределят на другие корабли похожего проекта.

Возгорание на строящемся корабле «Проворный» произошло 17 декабря на судостроительном заводе «Северная верфь». Пожару на корвете присвоили наивысший ранг сложности. Площадь пожара достигла 800 квадратных метров.

Корвет «Проворный» проекта 20385 типа «Гремящий» был заложен в 2013 году. Корабль планировали передать флоту в 2022 году. Корвет получил универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14, который позволяет применять ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

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Даниил Иринин
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