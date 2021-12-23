Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Раскрыты последствия пожара на российском «Проворном»

ТАСС: строительство части корветов проекта 20385 передадут от «Северной верфи»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Экипаж многоцелевого корвета «Проворный» проекта 20385, пострадавшего из-за пожара, будет перераспределен на другие корабли. Также из-за инцидента часть заказов на строительство кораблей от «Северной верфи» планируется передать другим российским предприятиям. Последствия пожара на «Проворном» раскрыл ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к Минобороны.

«Экипаж данного корвета в течение двух месяцев готовился к службе на Камчатке. Команда корвета "Проворный", сформированная из моряков 114-й бригады ОВРа (охраны водного района — прим. «Ленты.ру») для освоения этого корабля, будет расформирована и направлена для прохождения службы на других единицах похожего проекта», — рассказал собеседник.

По словам источника, «для диверсификации рисков сейчас рассматривается вопрос о передаче в 2023 году части заказов на строительство двух фрегатов или корветов на Калининградский завод "Янтарь", который располагает необходимыми мощностями, а в конце 2022 года и стапельными местами». Собеседник отметил, что заказ на один корвет может получить «Амурский судостроительный завод» в Комсомольск-на-Амуре.

Возгорание на «Проворном» произошло 17 декабря на судостроительном заводе «Северная верфь». Площадь пожара достигла 800 квадратных метров. Пожару на корвете «Проворный» был присвоен наивысший четвертый ранг сложности. Причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при выполнении работ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал о низком уровне вакцинации в России
В ООН призвали Польшу обеспечить доступ на границу для помощи мигрантам
Путин заявил о нехватке рабочих рук в России
Путин назвал необходимый уровень коллективного иммунитета в России
Путин заявил об увеличении смертности в России
Путин заявил о сокращении продолжительности жизни в России
Путин рассказал об абсолютном рекорде в строительстве
Путин оценил работу ЦБ
Путин сравнил падение экономики в России с другими странами
В Иране заметили модернизированный советский танк
Путин изменил одну из традиций большой пресс-конференции
Против сообщивших о психическом расстройстве сына Плющенко завели уголовное дело
Началась ежегодная пресс-конференция Путина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter