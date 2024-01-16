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15:24, 16 января 2024Наука и техника

На флоте сформировали экипаж «Проворного»

На Тихоокеанском флоте сформировали экипаж корвета «Проворный» проекта 20385
СюжетПожары в России

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Экипаж корвета «Проворный» проекта 20385, который строят на предприятии «Северная верфь» для Тихоокеанского флота (ТОФ), сформировали на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«На Камчатке сформирован экипаж нового корвета проекта 20385, строительство которого в настоящее время завершается на предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Корабль строится для Тихоокеанского флота и будет введен в состав соединения кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что моряки будут изучать корвет в санкт-петербургском Объединенном учебном центре Военно-морского флота (ВМФ). Экипаж изучит принципы построения «Проворного» и основы эксплуатации по базовым специальностям.

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Также там сообщили, что после завершения обучения моряки сдадут зачеты на допуск к управлению кораблем и примут его от завода изготовителя. После этого совместно с представителями промышленности будут проведены ходовые и опытные испытания корабля, сдача курсовых задач, а также государственная приемка.

В августе 2022 года гендиректор «Северной верфи» Игорь Орлов сообщил, что «Проворный», на котором в конце 2021 года возник пожар, передадут ВМФ России в 2024 году. В результате возгорания корпус корвета не пострадал, а его надстройка подлежала демонтажу.

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      Даниил Иринин
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