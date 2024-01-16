На флоте сформировали экипаж «Проворного»

На Тихоокеанском флоте сформировали экипаж корвета «Проворный» проекта 20385

Экипаж корвета «Проворный» проекта 20385, который строят на предприятии «Северная верфь» для Тихоокеанского флота (ТОФ), сформировали на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«На Камчатке сформирован экипаж нового корвета проекта 20385, строительство которого в настоящее время завершается на предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Корабль строится для Тихоокеанского флота и будет введен в состав соединения кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что моряки будут изучать корвет в санкт-петербургском Объединенном учебном центре Военно-морского флота (ВМФ). Экипаж изучит принципы построения «Проворного» и основы эксплуатации по базовым специальностям.

Также там сообщили, что после завершения обучения моряки сдадут зачеты на допуск к управлению кораблем и примут его от завода изготовителя. После этого совместно с представителями промышленности будут проведены ходовые и опытные испытания корабля, сдача курсовых задач, а также государственная приемка.

В августе 2022 года гендиректор «Северной верфи» Игорь Орлов сообщил, что «Проворный», на котором в конце 2021 года возник пожар, передадут ВМФ России в 2024 году. В результате возгорания корпус корвета не пострадал, а его надстройка подлежала демонтажу.