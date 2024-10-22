Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:15, 22 октября 2024Наука и техника

В России испытают датчик для обнаружения морских дронов

КБ «Талламхо»: в России испытают датчик для обнаружения морских дронов «Аква»

Фото: Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / РИА Новости

Акустический водный датчик «Аква», предназначенный для обнаружения украинских безэкипажных катеров (БЭК), испытают на Черноморском побережье. Об этом в конструкторском бюро (КБ) «Талламхо» рассказали ТАСС.

Изделие в виде буя разработали по запросу российских военнослужащих. На испытания отправят тестовую партию датчиков для поиска морских дронов.

«Датчик предназначен для выявления БЭК. Буи забрасываются подальше от берега и передают информацию, а также геопозицию на пульт управления, если улавливают что-то похожее на шум, который издают БЭК», — рассказали в организации.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

Ранее в октябре стало известно, что вертолеты Черноморского флота России начали оснащать пулеметами с тепловизорами, которые позволяют уничтожать безэкипажные катера.

В июле источники «Известий» рассказали о разработке комплекса активной защиты для борьбы с БЭК. Созданный для Военно-морского флота России комплекс состоит из соединенных между собой мощных зарядов взрывчатого вещества.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о массовой атаке ВСУ по российским спиртзаводам

      Расправившемуся с сопротивлявшейся изнасилованию школьницей россиянину дали срок

      В ВСУ заявили о продвижении российских военных в ДНР

      Женщина узнала о тайной дочери мужа спустя 10 лет брака и приютила ее

      На пожизненно осужденного бывшего сенатора Арашукова завели новое дело за взятку

      Минфин России обвинили в дискредитации кваса

      В Госдуме заявили о необходимости мигрантов

      Китай запустил спутник Tianping-3

      Врач оценила безопасность безалкогольного пива

      Маск высказался об отправке военных Южной Кореи на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше