В России испытают датчик для обнаружения морских дронов

КБ «Талламхо»: в России испытают датчик для обнаружения морских дронов «Аква»

Акустический водный датчик «Аква», предназначенный для обнаружения украинских безэкипажных катеров (БЭК), испытают на Черноморском побережье. Об этом в конструкторском бюро (КБ) «Талламхо» рассказали ТАСС.

Изделие в виде буя разработали по запросу российских военнослужащих. На испытания отправят тестовую партию датчиков для поиска морских дронов.

«Датчик предназначен для выявления БЭК. Буи забрасываются подальше от берега и передают информацию, а также геопозицию на пульт управления, если улавливают что-то похожее на шум, который издают БЭК», — рассказали в организации.

Ранее в октябре стало известно, что вертолеты Черноморского флота России начали оснащать пулеметами с тепловизорами, которые позволяют уничтожать безэкипажные катера.

В июле источники «Известий» рассказали о разработке комплекса активной защиты для борьбы с БЭК. Созданный для Военно-морского флота России комплекс состоит из соединенных между собой мощных зарядов взрывчатого вещества.