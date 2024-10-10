Черноморские вертолеты оснастили пулеметами с тепловизорами

«Лаборатория ППШ»: вертолеты ЧФ России оснастили пулеметами с тепловизорами

Вертолеты Черноморского флота (ЧФ) России начали оснащать пулеметами с тепловизорами. Об этом со ссылкой на компанию «Лаборатория ППШ» сообщает ТАСС.

Речь идет об установке на вертолеты комплекса «Кречет», способного уничтожать, в частности, безэкипажные катера. «Очень эффективно отрабатывает, в том числе в Севастополе», — заявили в компании.

В Лаборатории ППШ добавили, что комплекс работает от аккумуляторной батареи 48 часов и способен засекать цели на расстоянии одного километра.

В апреле компания показала оснащенный современным прицельным комплексом крупнокалиберный пулемет ДШК, который превратили в оружие для борьбы с БЭК.