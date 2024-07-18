В России разработали КАЗ для борьбы с морскими дронами

«Известия»: для ВМФ разработали комплекс активной защиты от морских дронов

Российские специалисты разработали комплекс активной защиты (КАЗ) для борьбы с безэкипажными катерами (БЭК) и подводными дронами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Разработанный для Военно-морского флота (ВМФ) России комплекс состоит из соединенных между собой мощных зарядов взрывчатого вещества, которые образуют подводную преграду. КАЗ можно устанавливать на входах в порты или на внешних рейдах. При приближении БЭК заграждение подрывается, уничтожая аппараты противника. Отмечается, что подрыв заграждения проводят дистанционно.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков подчеркнул, что такую систему защиты можно быстро изготовить. «Подходы к охраняемой акватории должны будут контролироваться гидролокаторами, радиолокационными станциями, пунктами визуального наблюдения. При приближении они должны будут подать сигнал тревоги в центр управления взрывным заграждением. После этого операторам остается отследить сближение БЭКов или подводных дронов и в нужный момент совершить подрыв», — сказал он.

Эксперт отметил, что важно точно рассчитать мощность зарядов, чтобы не повредить свои корабли. По его словам, подводным взрывом также можно бороться с торпедами и подводными диверсантами.

В июне стало известно, что российский комплекс дальнего радиотехнического мониторинга ЧВА-001-04РП-Э, который разработали специалисты Научно-исследовательского института «Вектор», сможет обнаруживать украинские БЭК, управляемые по спутниковой системе Starlink.