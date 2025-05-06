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15:58, 6 мая 2025Наука и техника

В России представили новое поколение «Ланцетов»

Компания ZALA представила новое поколение дронов-камикадзе «Ланцет»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российская компания ZALA представила новое поколение дронов-камикадзе «Изделие 51» и «Изделие 52» семейства «Ланцет». Об этом компания сообщила в Telegram.

«"Изделие 51" и "Изделие 52" прошли глубокую модернизацию аппаратной и программной частей. Оснащены новыми каналами связи и новой интеллектуальной системой наведения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преимуществом модернизированного «Изделия 51» стал запуск при помощи компактной пусковой установки. Это сократило время подготовки к запуску и повысило мобильность расчетов.

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Барражирующие боеприпасы «Ланцет» предназначены для поражения наземной техники и укреплений противника на передовой и в тылу. Аппараты с X-образным крылом и электродвигателем развивают скорость более 90 километров в час.

В феврале представитель ZALA рассказал, что специалисты компании планируют увеличить дальность полета своих беспилотников. Аппараты получат улучшенные батареи.

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