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14:07, 21 февраля 2025Наука и техника

Производитель «Ланцета» увеличит дальность беспилотников

ZALA увеличит дальность полета беспилотников с помощью улучшенных батарей
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

ZALA, которая производит дроны-камикадзе «Ланцет», планирует увеличить дальность полета своих беспилотников с помощью обновленных батарей. Об этом представитель компании сообщил РИА Новости.

«Чтобы увеличить дальность, идет работа над улучшением батарей», — сказал он на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби.

Собеседник агентства почеркнул, что ZALA постоянно работает над улучшением своих дронов. По его словам, самые востребованные дроны — разведывательные Z-16, камикадзе «Изделие-51» и «Изделие-52» комплекса «Ланцет» — за последние несколько лет стали совсем новыми машинами. Специалисты доработали аппаратную часть и программное обеспечение.

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Представитель компании рассказал, что при модернизации изделий делают упор на искусственный интеллект и технологии обработки данных. Также инженеры дорабатывают связь, которая должна работать в условиях помех.

В январе стало известно, что ZALA разработала легкую пусковую установку для «Изделия 51», которое остается самым крупным аппаратом серии «Ланцет». Оператор может переносить компактное устройство вручную. Раньше «Изделие 51» запускали с установки на автомобильном шасси.

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