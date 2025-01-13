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19:32, 13 января 2025Наука и техника

Российский «Ланцет» получил новую пусковую установку

ZALA разработала легкую пусковую установку для дрона-камикадзе «Ланцет»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Компания ZALA, выпускающая дроны-камикадзе «Ланцет», разработала легкую пусковую установку для беспилотников. Операторы дронов в зоне специальной военной операции (СВО) уже получили новое изделие, сообщили в Telegram-канале компании.

Установка предназначена для «Изделия 51», которое остается самым крупным аппаратом серии «Ланцет». Такие дроны запускали с установки на автомобильном шасси.

«Новая конструкция пусковой установки для "Изделия 51" представляет собой компактное и легкое устройство, которое оператор "Ланцета" может переносить вручную. Это позволяет производить запуск на значительном удалении от места размещения наземной станции управления», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что один человек может подготовить компактную установку к работе менее чем за минуту. При этом после пуска не требуется разборка изделия. Это делает процесс применения «Ланцетов» более быстрым и безопасным. Компактную установку, которая успешно прошла испытания в боевых условиях, серийно выпускают и применяют в зоне проведения СВО.

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Ранее в январе стало известно, что Вооруженные силы России с начала СВО применили более 2,8 тысячи барражирующих боеприпасов «Ланцет». Известно о подтвержденном уничтожении 738 целей и повреждении 1444 объектов.

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