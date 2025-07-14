Умер режиссер Александр Митта. Его «Экипаж» и «Границу. Таежный роман» любила вся Россия

Режиссер Александр Митта умер от онкологического заболевания в возрасте 92 лет

Режиссер и сценарист, народный артист России Александр Митта умер в возрасте 92 лет. Информацию о кончине кинематографиста подтвердил его сын Евгений. «Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», — заявил он в комментарии ТАСС.

Причиной смерти режиссера стало онкологическое заболевание

Позже стало известно, что прославленный режиссер скончался от рака почек. Сообщалось, что в последнее время Митта находился на паллиативном лечении.

1 июля Митта был госпитализирован в состоянии сопора. Днем ранее он потерял сознание у себя дома. К нему вызвали скорую помощь, и врачам на время удалось стабилизировать состояние 92-летнего постановщика и продиагностировать у него обострение пневмонии.

Митту прославили «Экипаж» и «Граница. Таежный роман»

Родившийся в Москве в 1933 году Митта окончил архитектурный факультет Московского инженерно-строительного института имени Куйбышева, а впоследствии работал графиком-карикатуристом в журналах. В 1960 году он получил диплом режиссерского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии, где учился у Михаила Ромма. В 1961-м дебютом Митты стала экранизация пьесы Александра Хмелика «Друг мой, Колька!..»

Анатолий Васильев (слева) и Леонид Филатов в фильме «Экипаж» Кадр: РИА Новости

Самой кассовой работой Митты стал двухсерийный кинороман в жанре фильма-катастрофы «Экипаж», снятый в 1979-м. В год выхода его посмотрели более 71 миллиона зрителей. Создать картину о крушении самолета кинематографист решил на фоне успеха голливудской ленты «Аэропорт».

Известно, что трагичный финал легендарного фильма пришлось изменить из-за советского вождя Леонида Брежнева

В центре сюжета «Экипажа» — взаимоотношения летного состава самолета Ту-154, выполняющего международные пассажирские рейсы. Во второй серии картины мелодраматические перипетии сменяются самым масштабным на тот момент советским фильмом-катастрофой: герои сталкиваются с землетрясением, пожаром, селевым потоком и серьезными поломками самолета, вызванными этими обстоятельствами.

Кадр: сериал «Граница. Таежный роман»

Еще один проект, прославивший режиссера — сериал «Граница. Таежный роман» о советских семьях военнослужащих с Алексеем Гуськовым и Ольгой Будиной в главных ролях — вышел в 2000 году на телеканале ОРТ. Уже в 2002-м телесериал был удостоен Государственной премии Российской Федерации.

Митта также снял «Гори, гори, моя звезда» и «Сказ про то, как царь Петр арапа женил»

Картина по мотивам неоконченного произведения Александра Пушкина «Арап Петра Великого» вышла в 1976-м. Владимир Высоцкий сыграл в картине роль Ибрагима Ганнибала, а роль русского императора исполнил Алексей Петренко. Ленту изначально планировалось назвать «Арап Петра Великого», однако это название было отклонено худсоветом.

Алексей Петренко и Владимир Высоцкий в фильме «Сказ о том, как царь Петр арапа женил» Кадр: РИА Новости

В трагикомедии 1969 года «Гори, гори, моя звезда» сыграли такие звезды советского кино, как Олег Табаков, Олег Ефремов, Евгений Леонов, Леонид Куравлев и Елена Проклова. Действие картины, посвященной жизни пускающейся в авангардные эксперименты театральной труппы, разворачивается в годы Гражданской войны. Фильм стал популярным в прокате и в последующих телевизионных показах.

Кадр из фильма «Гори, гори, моя звезда» Кадр: РИА Новости

Митта получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР в 1974 году. Народным артистом России кинематографист стал в 2004-м. За фильм «Друг мой, Колька!» постановщик получил премию на Международном кинофестивале в Лондоне. С 1970-х по 1990-е Митта руководил режиссерскими мастерскими на Высших курсах сценаристов и режиссеров.