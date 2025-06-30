Режиссер Митта потерял сознание у себя дома в Москве

Shot: Режиссер Александр Митта потерял сознание у себя дома в Москве

Народный артист России Александр Митта потерял сознание у себя дома в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что к режиссеру фильмов «Таежный роман» и «Экипаж» накануне вечером приезжали две бригады скорой помощи. Врачам удалось привести кинематографиста в сознание и стабилизировать его состояние, пишет канал.

Ранее сообщалось, что Александру Митте срочно вызвали скорую помощь из-за резкого ухудшения самочувствия. Ему диагностировали обострение пневмонии, однако 92-летний Митта отказался от госпитализации.