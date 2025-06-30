Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:57, 30 июня 2025Культура

Режиссер Митта потерял сознание у себя дома в Москве

Shot: Режиссер Александр Митта потерял сознание у себя дома в Москве
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Народный артист России Александр Митта потерял сознание у себя дома в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что к режиссеру фильмов «Таежный роман» и «Экипаж» накануне вечером приезжали две бригады скорой помощи. Врачам удалось привести кинематографиста в сознание и стабилизировать его состояние, пишет канал.

Ранее сообщалось, что Александру Митте срочно вызвали скорую помощь из-за резкого ухудшения самочувствия. Ему диагностировали обострение пневмонии, однако 92-летний Митта отказался от госпитализации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России ударила по нефтеналивному терминалу с топливом для ВМС Украины

    В Москве взорвался автомобиль

    В Кремле прокомментировали ситуацию в Сербии

    Чемпион мира рассказал о смирившихся с нейтральным статусом российских пловцах

    «Мы за Украину». Российские школьники исполнили украинский гимн в парке Победы

    Миллиардер Безос умолял невесту нарушить одну традицию перед свадьбой

    Украина отказалась работать с гражданами в новых регионах России

    Дело о давних убийствах в Екатеринбурге взял на контроль Бастрыкин

    В Польше похвастались «освобождением» Центральной Европы от российской нефти

    Российские войска ударили по спецназу украинского ГУР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости