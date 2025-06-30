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07:05, 30 июня 2025Культура

Народному артисту России вызвали скорую из-за проблем со здоровьем

Народному артисту Митте вызвали скорую из-за проблем со здоровьем
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Александр Митта

Александр Митта. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Народному артисту России Александру Митте срочно вызвали скорую помощь из-за резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что режиссеру фильмов «Таежный роман» и «Экипаж» диагностировали обострение пневмонии. Однако 92-летний Митта отказался от госпитализации.

Ранее актриса Валентина Талызина скончалась в возрасте 90 лет. В Театре Моссовета ее назвали выдающейся актрисой, звездой театра и кино, любимой миллионами зрителей. В фильмографии звезды советского кино более 160 проектов, среди которых — «Афоня», «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы», «Культпоход в театр», «Невероятное приключение итальянцев в России» и многие другие.

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