Умерла Валентина Талызина

Народная артистка России Валентина Талызина умерла в возрасте 90 лет

Народная артистка России Валентина Талызина скончалась в возрасте 90 лет. Об этом сообщили в Театре Моссовета.

«Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.

Там назвали Талызину выдающейся актрисой, звездой театра и кино, любимой миллионами зрителей, и выразили соболезнования родным и близким артистки. «Уход из жизни Валентины Илларионовны Талызиной — огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра», — заявили в театре.

В марте появилась информация о том, что у Талызиной выявили рак. Сама актриса опровергла эти данные, отметив, что чувствует себя нормально.

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В фильмографии звезды советского кино более 160 проектов, среди которых — «Афоня», «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы», «Культпоход в театр», «Невероятное приключение итальянцев в России» и многие другие.