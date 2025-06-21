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11:30, 21 июня 2025Культура

Умерла Валентина Талызина

Народная артистка России Валентина Талызина умерла в возрасте 90 лет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Народная артистка России Валентина Талызина скончалась в возрасте 90 лет. Об этом сообщили в Театре Моссовета.

«Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.

Там назвали Талызину выдающейся актрисой, звездой театра и кино, любимой миллионами зрителей, и выразили соболезнования родным и близким артистки. «Уход из жизни Валентины Илларионовны Талызиной — огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра», — заявили в театре.

В марте появилась информация о том, что у Талызиной выявили рак. Сама актриса опровергла эти данные, отметив, что чувствует себя нормально.

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В фильмографии звезды советского кино более 160 проектов, среди которых — «Афоня», «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы», «Культпоход в театр», «Невероятное приключение итальянцев в России» и многие другие.

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