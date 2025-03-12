Раскрыто самочувствие Талызиной на фоне сообщений о раке

Актриса Валентина Талызина опровергла сообщения о раке

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина прокомментировала сообщения об онкологическом заболевании. Ее слова приводит «Абзац».

Талызина опровергла информацию о болезни. «Чувствую себя нормально, разговариваю с вами. Только проснулась», — добавила актриса.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что у Валентины Талызиной якобы диагностировали рак. Отмечалось, что актрисе понадобилась экстренная помощь врачей, в ходе осмотра медики выявили рак поджелудочной железы.

В фильмографии звезды советского кино более 160 проектов, среди которых — «Афоня», «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы», «Культпоход в театр», «Невероятное приключение итальянцев в России» и многие другие.